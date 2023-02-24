Marko Lubarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lubarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lubarda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Lubarda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Lubarda {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Лубарда şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Lubarda Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Lubarda'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Lubarda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Lubarda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Lubarda şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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