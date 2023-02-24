Marko Lubarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lubarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marko Lubarda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Lubarda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.