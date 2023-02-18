Marko Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Lukovic 4 Eylül 2003 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Луковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Lukovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Lukovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Lukovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U19

13 Ağu 2021 yılında Odzaci

31 Aralık 2021 yılında Vojvodina U19

17 Ocak 2022 yılında Backa

30 Haziran 2022 yılında Vojvodina U19

4 Temmuz 2022 yılında Metalac

Marko Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Lukovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Marko Lukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U16 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.