Marko Malenica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Malenica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Malenica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Malenica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Malenica 8 Şubat 1994 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Malenica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Marko Malenica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 14 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Marko Malenica'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Malenica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Malenica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Malenica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Malenica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

14 Ocak 2013 yılında NK Osijek

25 Ağu 2014 yılında Cibalia

31 Aralık 2014 yılında NK Osijek

2 Şubat 2015 yılında Segesta Sisak

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

10 Ağu 2020 yılında Lech Poznan

31 Aralık 2020 yılında NK Osijek

1 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek

Marko Malenica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Malenica şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Malenica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (2008-2013)

Hırvatistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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