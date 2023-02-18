Marko Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Mandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Mandic 11 Mart 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Мандић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Mandic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ognjen Karisik yapmaktadır. Marko Mandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Mandic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Mandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Mandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Mandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Mandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

1 Ağu 2018 yılında Becej

30 Haziran 2019 yılında Vojvodina

4 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

5 Temmuz 2021 yılında Backa

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

Marko Mandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Mandic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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