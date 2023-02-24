Marko Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Maric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Maric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Maric 3 Ocak 1996 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Marić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Maric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Maric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Maric'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Wien II

24 Ocak 2013 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2015 yılında Hoffenheim

2 Temmuz 2015 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2016 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim II

31 Ocak 2017 yılında Hannover

30 Haziran 2017 yılında Hoffenheim II

1 Ağustos 2017 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2019 yılında Hoffenheim II

13 Ocak 2020 yılında Houston

31 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

4 Şubat 2023 yılında Zrinjski Mostar

Marko Maric kimdir

Marko Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Maric şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Marko Maric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Maric nereli

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