Marko Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Markovic 3 Eylül 1995 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Markovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Markovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Slavija S.

23 Temmuz 2018 yılında NK Vitez

1 Ağustos 2019 yılında Slavija S.

30 Temmuz 2020 yılında Famos Vojkovici

19 Şubat 2021 yılında Po­dri­nje

21 Temmuz 2021 yılında Famos Vojkovici

Marko Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Markovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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