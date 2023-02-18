Marko Martinaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Martinaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Martinaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Martinaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Martinaga 27 Mayıs 1998 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Martinaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Marko Martinaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Martinaga'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Martinaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Martinaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Martinaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Martinaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sl. Belupo U17

7 Ocak 2015 yılında Slaven Belupo

17 Şubat 2017 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2017 yılında Slaven Belupo

11 Ağu 2017 yılında Koprivnica

30 Haziran 2018 yılında Slaven Belupo

27 Ağu 2018 yılında NK Varazdin

31 Aralık 2018 yılında Slaven Belupo

14 Şubat 2020 yılında FC Koper

19 Şubat 2020 yılında NK Dekani

30 Haziran 2020 yılında FC Koper

4 Eylül 2020 yılında Vardar

11 Ocak 2021 yılında Akad. Pandev

8 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Marko Martinaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Martinaga şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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