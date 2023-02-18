Marko Martinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Martinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Martinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Martinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Martinovic 8 Ağu 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Martinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Martinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Filuni Sport Agency yapmaktadır. Marko Martinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Martinovic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Martinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Martinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Martinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Martinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Ağu 2016 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

27 Ağu 2018 yılında Hajduk Split II

29 Temmuz 2020 yılında NK Domzale

1 Eylül 2022 yılında Rudar Velenje

30 Haziran 2023 yılında NK Domzale

Marko Martinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Martinovic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Martinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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