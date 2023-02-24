Marko Matanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Matanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Matanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Matanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Matanovic 17 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Matanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Matanovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Matanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Matanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Matanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Matanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2020 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

Marko Matanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Matanovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.