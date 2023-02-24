Marko Medenica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Medenica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Medenica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Medenica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Medenica 4 Ağustos 2003 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Medenica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Marko Medenica, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Medenica'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Medenica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Medenica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kom Podgorica
9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG
30 Haziran 2022 yılında Kom Podgorica
Marko Medenica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Medenica şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.