Marko Meerits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Meerits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Meerits kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Meerits ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Meerits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Meerits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Meerits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Meerits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Meerits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Meerits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Meerits 26 Nisan 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Meerits Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Marko Meerits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Meerits'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Meerits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Meerits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Meerits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Meerits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Flora II

1 Aralık 2009 yılında FC Flora

1 Temmuz 2011 yılında Vitesse

25 Şubat 2013 yılında FC Flora

31 Temmuz 2013 yılında Vitesse

4 Temmuz 2014 yılında FC Emmen

30 Ağustos 2016 yılında Rakvere Tarvas

27 Ocak 2017 yılında VPS

16 Şubat 2019 yılında JK Trans Narva

1 Ocak 2020 yılında Kalju FC

Marko Meerits kimdir

Marko Meerits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Meerits şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Flora

Marko Meerits Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 1 numaralı formasıyla 18 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Meerits nereli

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