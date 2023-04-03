Marko Merdovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Merdovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Merdovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Merdovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Merdovic 17 Kasım 1998 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,9 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Merdovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Merdovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Marko Merdovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Merdovic'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Merdovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Merdovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Merdovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Merdovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında OFK Grbalj

4 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2021 yılında Slovacko

22 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2022 yılında Slovacko

Marko Merdovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Merdovic şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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