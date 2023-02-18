Marko Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Mijailovic 14 Ağu 1997 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Мијаиловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Mijailovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Marko Mijailovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Mijailovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Mijailovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.mijailovic_15/

Marko Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Mijailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Mijailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2015 yılında Kolubara

30 Haziran 2015 yılında Kızılyıldız U19

11 Ocak 2016 yılında Kızılyıldız

29 Ocak 2016 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2017 yılında Kızılyıldız

23 Ağu 2017 yılında Rad Belgrad

3 Ağu 2018 yılında FK Bezanija

14 Ocak 2019 yılında Macva

1 Temmuz 2021 yılında Vozdovac

Marko Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Mijailovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Mijailovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Crvena Zvezda (2011-2014)

Sırbistan takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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