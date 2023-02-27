Marko Milickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Milickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Milickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Milickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Milickovic 31 Mart 1998 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Milićković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Milickovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TADEX SPORT AGENCY yapmaktadır. Marko Milickovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Milickovic'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Milickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Milickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Milickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Milickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Haziran 2017 yılında FK Mladost

31 Temmuz 2017 yılında Otrant-Olympic

31 Aralık 2017 yılında FK Mladost

28 Temmuz 2020 yılında KF Feronikeli

3 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

30 Ocak 2022 yılında Zalgiris

Marko Milickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Milickovic şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Marko Milickovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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