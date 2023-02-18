Marko Milinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Milinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Milinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Milinkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Milinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Milinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Milinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Milinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Milinkovic 16 Nisan 1988 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Mapкo Mилинковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Milinkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Marko Milinkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Milinkovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Milinkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markomilinkovic/

Marko Milinkovicboyu ve yaşı kaç

Marko Milinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Milinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Milinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Milinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2007 yılında MFK Košice

1 Şubat 2011 yılında Slo. Bratislava

19 Temmuz 2016 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2018 yılında Eskişehirspor

10 Ocak 2020 yılında Giresunspor

3 Eylül 2021 yılında Alashkert

8 Eylül 2022 yılında Metalac

Marko Milinkovic kimdir

Marko Milinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Milinkovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Marko Milinkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Milinkovic nereli

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