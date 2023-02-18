Marko Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Milosevic 27 Şubat 2003 tarihinde Pakrac şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Milošević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Milosevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Milosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Milosevic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U17

11 Ağu 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

10 Ağu 2022 yılında NK Jarun

18 Ocak 2023 yılında NK Lokomotiva

Marko Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Milosevic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.