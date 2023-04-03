Marko Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Milovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Milovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Milovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Milovanovic 4 Ağustos 2003 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Миловановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Milovanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Milovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Milovanovic'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Marko Milovanovicboyu ve yaşı kaç

Marko Milovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Milovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Milovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Milovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

11 Temmuz 2022 yılında UD Almería

Marko Milovanovic kimdir

Marko Milovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Milovanovic şuan UD Almería takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrade (2010-)

Marko Milovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Milovanovic nereli

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