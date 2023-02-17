Marko Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Misic 8 Eylül 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Mišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Misic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Misic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Misic'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2010 yılında Croatia Sesvete

1 Ağu 2011 yılında J. Bihac

1 Ocak 2012 yılında Sloga Uskoplje

1 Temmuz 2012 yılında NK Vitez

1 Şubat 2013 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2013 yılında NK Vitez

5 Şubat 2015 yılında HNK Capljina

1 Temmuz 2015 yılında Sloga Ljubuski

1 Şubat 2016 yılında GOSK Gabela

5 Ekim 2018 yılında NK Naftas - IG

16 Ağu 2019 yılında Etoile Carouge

6 Şubat 2020 yılında FC Bavois

Marko Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Misic şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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