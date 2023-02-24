Marko Mrvaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mrvaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mrvaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Mrvaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Mrvaljevic 5 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Мрваљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Mrvaljevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Mrvaljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Mrvaljevic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Mrvaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Mrvaljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Mrvaljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Mrvaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında OFK Titograd

23 Ocak 2021 yılında B. Podgorica

21 Ocak 2022 yılında FK Podgorica

10 Haziran 2022 yılında B. Podgorica

Marko Mrvaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Mrvaljevic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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