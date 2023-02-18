Marko Musulin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Musulin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Musulin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Musulin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Musulin 10 Kasım 1999 tarihinde Ploče şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Musulin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Musulin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Musulin'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Musulin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Musulin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Musulin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Musulin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında NK Rogaska

25 Ocak 2023 yılında Croat. Zmijavci

Marko Musulin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Musulin şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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