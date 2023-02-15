Marko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Nikolic 17 Eylül 1997 tarihinde Huddinge şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Марко Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Nikolic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Marko Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Nikolic'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marko Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2014 yılında AIK

3 Mayıs 2016 yılında Syrianska FC

1 Ağu 2016 yılında AIK

23 Ocak 2017 yılında KVC Westerlo

15 Temmuz 2017 yılında Brommapojkarna

27 Şubat 2019 yılında Vasalunds IF

18 Ocak 2021 yılında J-Södra IF

Marko Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Nikolic şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Nikolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Haninge, Djurgardens IF

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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