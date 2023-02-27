Marko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Nikolic 31 Mart 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Nikolic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Nikolic'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Brodarac

1 Ocak 2017 yılında Novi Banovci

1 Temmuz 2017 yılında FK Zemun

1 Ağustos 2017 yılında FK Indjija

31 Aralık 2017 yılında FK Zemun

15 Şubat 2018 yılında FK Indjija

19 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

17 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2019 yılında Rad Belgrad

14 Ağustos 2020 yılında Budafoki MTE

28 Temmuz 2021 yılında Debrecen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Riteriai

Marko Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Nikolic şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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