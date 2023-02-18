Marko Novak Stanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Novak Stanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Novak Stanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Novak Stanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Novak Stanko 13 Haziran 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Novak Stanko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Marko Novak Stanko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Novak Stanko'nin NK Solin ile sözleşmesi 5 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Novak Stanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Novak Stanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Novak Stanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Novak Stanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2022 yılında NK Solin

Marko Novak Stanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Novak Stanko şuan NK Solin takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Marko Novak Stanko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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