Marko Nunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Nunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Nunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Nunic 16 Mart 1993 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Nunic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Nunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Nunic'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Nunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Nunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Nunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Nunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2011 yılında NK Olimpija

1 Ocak 2013 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2013 yılında NK Olimpija

20 Ağu 2013 yılında SD Sencur

8 Temmuz 2014 yılında NK Aluminij

8 Temmuz 2015 yılında DNŠ Zavrč

5 Ağu 2015 yılında ND Gorica

14 Temmuz 2016 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2017 yılında NK Aluminij

1 Ağu 2018 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2021 yılında FC Dinamo

31 Ocak 2022 yılında PAEEK Kyrenia

11 Ağu 2022 yılında ND Primorje

Marko Nunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Nunic şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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