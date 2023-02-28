Marko Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Obradovic 30 Haziran 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Обрадовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Obradovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Obradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Obradovic'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Partizan U19

1 Ağustos 2009 yılında KAS Eupen

1 Ağustos 2011 yılında Boussu Dour

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2017 yılında Aktobe

12 Şubat 2018 yılında Enisey

24 Ocak 2019 yılında Torpedo Zhodino

6 Şubat 2020 yılında Okzhetpes

25 Şubat 2021 yılında Neftchi

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Spartak

18 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.

Marko Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Obradovic şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Obradovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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