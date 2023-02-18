Marko Pantic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pantic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Pantic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Pantic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Pantic 18 Haziran 1998 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Пантић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Pantic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Pantic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Pantic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Pantic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Pantic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Pantic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Pantic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Hajduk Curug

15 Şubat 2017 yılında Spartak U19

27 Şubat 2017 yılında Spartak

8 Şubat 2018 yılında CSK Celarevo

30 Haziran 2018 yılında Spartak

1 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

15 Ocak 2020 yılında Backa

1 Temmuz 2021 yılında Napredak

Marko Pantic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Pantic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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