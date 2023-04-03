Marko Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marko Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Pavic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.