Marko Pejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Pejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Pejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Pejic 24 Şubat 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Pejić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Pejic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Marko Pejic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Pejic'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Pejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Pejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Pejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Pejic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U19

27 Eylül 2013 yılında Siena U19

15 Eylül 2014 yılında NK Sesvete

26 Ocak 2015 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2017 yılında Austria Wien

1 Ocak 2018 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2019 yılında FC Koper

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2022 yılında Kauno Zalgiris

Marko Pejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Pejic şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Pejic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Zagreb

Hırvatistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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