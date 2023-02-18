Marko Pelivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pelivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Pelivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Pelivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Pelivanovic 17 Ağu 2004 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Pelivanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Pelivanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Pelivanovic'nin FK Mladost Lucani U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Pelivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Pelivanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Pelivanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Pelivanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2019 yılında Sloga U17

30 Temmuz 2020 yılında Lucani U17

1 Temmuz 2021 yılında Mladost U19

Marko Pelivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Pelivanovic şuan FK Mladost Lucani U19 takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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