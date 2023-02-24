Marko Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Perisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Perisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Perisic 25 Ocak 1991 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Perišić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Perisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Perisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Perisic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Perisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Perisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Perisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Perisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Slavija S.

31 Ocak 2014 yılında Spartaks

23 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli Ben.

3 Ağustos 2015 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında SV Kapfenberg

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında Celik Zenica

25 Eylül 2020 yılında FK Olimpik

15 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Marko Perisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Perisic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.