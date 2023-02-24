Marko Pervan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pervan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Pervan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Pervan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Pervan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pervan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Pervan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pervan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Pervan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Pervan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Pervan 4 Nisan 1996 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Pervan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Pervan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Pervan'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Pervan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Pervan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Pervan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Pervan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2013 yılında RNK Split U19

16 Şubat 2015 yılında NK Imotski

30 Haziran 2015 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2015 yılında RNK Split

1 Şubat 2016 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2016 yılında RNK Split

4 Temmuz 2016 yılında Cibalia

15 Şubat 2018 yılında NK Osijek

31 Ocak 2019 yılında KF Skënderbeu

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek

17 Temmuz 2019 yılında Botev Plovdiv

10 Şubat 2020 yılında Siroki Brijeg

19 Ocak 2021 yılında Korona Kielce

28 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2022 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

16 Ocak 2023 yılında Sloboda Tuzla

Marko Pervan kimdir

Marko Pervan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Pervan şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Marko Pervan nereli

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