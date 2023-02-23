Marko Poletanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Poletanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Poletanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Poletanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Poletanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Poletanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Poletanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Poletanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Poletanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Poletanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Poletanovic 20 Temmuz 1993 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Полетановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Poletanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Marko Poletanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Poletanovic'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Poletanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Poletanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Poletanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Poletanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Beocin

1 Aralık 2011 yılında Vojvodina U19

1 Ocak 2012 yılında Vojvodina

21 Ocak 2015 yılında KAA Gent

12 Ocak 2016 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2016 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2017 yılında KAA Gent

19 Ağustos 2017 yılında Tosno

19 Eylül 2018 yılında Jagiellonia

3 Ocak 2020 yılında Rakow

27 Şubat 2022 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Marko Poletanovic kimdir

Marko Poletanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Poletanovic şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Marko Poletanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Poletanovic nereli

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