Marko Prljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Prljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Prljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Prljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Prljevic 2 Ağustos 1988 tarihinde Uzice şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Prljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Prljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Marko Prljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Prljevic'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Prljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Prljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Prljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Prljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2009 yılında Big Bull

1 Temmuz 2010 yılında Donji Srem

11 Ağustos 2015 yılında Rad Belgrad

19 Şubat 2016 yılında B. Banja Luka

12 Ağustos 2016 yılında Shirak Gyumri

25 Ağustos 2017 yılında Proleter

10 Şubat 2018 yılında Shirak Gyumri

5 Temmuz 2018 yılında Tsarsko Selo

3 Şubat 2019 yılında Shirak Gyumri

31 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

1 Ağustos 2022 yılında Shirak Gyumri

Marko Prljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Prljevic şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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