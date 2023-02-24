Marko Pusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Pusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Pusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Pusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Pusic 25 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Pusic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Pusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Pusic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Pusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Pusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Pusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Pusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2020 yılında Banja Luka U19

29 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

Marko Pusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Pusic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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