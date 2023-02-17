Marko Raguz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Raguz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Raguz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Raguz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Raguz 10 Haziran 1998 tarihinde Grieskirchen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Marko Raguž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Raguz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4MB yapmaktadır. Marko Raguz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Raguz'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marko Raguz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raguz10/?hl=com

Marko Raguz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Raguz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Raguz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Raguz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FAL U15

1 Temmuz 2013 yılında FAL U16

1 Temmuz 2014 yılında FAL U18

16 Ocak 2016 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2016 yılında LASK

1 Temmuz 2018 yılında Juniors OÖ

1 Temmuz 2019 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Marko Raguz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Raguz şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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