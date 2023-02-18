Marko Rajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Rajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Rajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Rajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Rajovic 1 Haziran 1988 tarihinde Leposavići şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Rajović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Rajovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Rajovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Marko Rajovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Rajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Rajovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Rajovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Rajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Voda Valjevo

1 Temmuz 2009 yılında Slavoj Trebisov

1 Temmuz 2010 yılında Kolubara

1 Ocak 2011 yılında Graficar

1 Ağu 2013 yılında Radnik

14 Ocak 2015 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2015 yılında FK Bezanija

19 Şubat 2016 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2016 yılında Dobanovci

1 Ocak 2017 yılında Macva

1 Şubat 2018 yılında Jedinstvo Ub

Marko Rajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Rajovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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