Marko Rakonjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Rakonjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Rakonjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Rakonjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Rakonjac 25 Nisan 2000 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Ракоњац şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Rakonjac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Marko Rakonjac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Rakonjac'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Rakonjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Rakonjac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Rakonjac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Rakonjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

19 Temmuz 2019 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

3 Şubat 2023 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Marko Rakonjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Rakonjac şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Marko Rakonjac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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