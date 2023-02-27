Marko Regza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Regza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Regza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Regza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Regza 20 Ocak 1999 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Marko Regža şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Regza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Regza'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Regza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Regza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Regza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Regza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Super Nova

1 Temmuz 2019 yılında Daugavpils

1 Ocak 2020 yılında RFS II

21 Temmuz 2020 yılında Daugavpils

31 Aralık 2020 yılında RFS

6 Şubat 2022 yılında Super Nova

18 Ocak 2023 yılında Riga

Marko Regza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Regza şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Regza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04

Letonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

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