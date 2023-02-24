Marko Roganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Roganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Roganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Roganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Roganovic 21 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Roganović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Roganovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Roganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Roganovic'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Roganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Roganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Roganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Roganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında FK Cetinje

1 Temmuz 2016 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi

Marko Roganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Roganovic şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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