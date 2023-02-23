Marko Roginic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Roginic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Roginic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Roginic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Roginic 5 Eylül 1995 tarihinde Bjelovar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Roginić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Roginic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Roginic'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Roginic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Roginic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Roginic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Roginic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2015 yılında NK Bjelovar

3 Ağustos 2016 yılında NK Puscine

30 Ocak 2017 yılında NK Nafta 1903

21 Ocak 2019 yılında Podbeskidzie

18 Şubat 2022 yılında GKS Katowice

Marko Roginic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Roginic şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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