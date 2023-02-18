Marko Saric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Saric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Saric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Saric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Saric 28 Kasım 1998 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Шарић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Saric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Saric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Saric'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Saric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saricmarko11/

Marko Saric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Saric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Saric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Saric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Čukarički

31 Ocak 2018 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2018 yılında Čukarički

16 Ocak 2020 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

11 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2021 yılında Čukarički

1 Temmuz 2021 yılında Metalac

31 Ocak 2022 yılında Neftchi

4 Temmuz 2022 yılında Napredak

Marko Saric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Saric şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.