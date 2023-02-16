Marko Scepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Scepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Scepovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Scepovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Scepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Scepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Scepovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Scepovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Scepovic 23 Mayıs 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Марко Шћеповић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Scepovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dejan Vukadinovic GDM SPORT yapmaktadır. Marko Scepovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Scepovic'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Scepovicboyu ve yaşı kaç

Marko Scepovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Scepovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Scepovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Scepovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2010 yılında Partizan

2 Eylül 2013 yılında Olimpiakos

20 Ağu 2014 yılında Mallorca

1 Şubat 2015 yılında Olimpiakos

25 Şubat 2015 yılında Terek Grozny

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

21 Temmuz 2015 yılında Mouscron

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

30 Ağu 2016 yılında Videoton FC

29 Ağu 2019 yılında Ç. Rizespor

21 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2020 yılında Buriram Utd.

2 Ocak 2021 yılında Omonia Lefkoşa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında CD Lugo

Marko Scepovic kimdir

Marko Scepovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Scepovic şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CP Mérida, FK Rad Belgrad, FK Partizan Belgrad (2002-2008)

Marko Scepovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Scepovic nereli

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