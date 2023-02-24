Marko Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Simic 16 Haziran 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Симић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Simic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine-Dominique Ettori yapmaktadır. Marko Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Simic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Simic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marko_jovana

Marko Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Radnicki 1923

1 Ocak 2008 yılında OFK Mladenovac

1 Temmuz 2008 yılında Honvéd

1 Temmuz 2009 yılında FK Bezanija

1 Ağustos 2010 yılında Jagodina

1 Ocak 2011 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2013 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

14 Mart 2017 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Haziran 2020 yılında Liepaja

29 Temmuz 2022 yılında B. Podgorica

Marko Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Simic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Simic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Partizan Belgrad

Karadağ takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 2 gol atmıştır.

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