Marko Simonovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simonovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Simonovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Simonovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Simonovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simonovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Simonovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simonovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Simonovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Simonovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Simonovski 2 Ocak 1992 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Марко Симоновски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Simonovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Marko Simonovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Simonovski'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Simonovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Simonovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Simonovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Simonovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Metalurg Skopje

1 Ağustos 2012 yılında Napredok Kicevo

31 Aralık 2012 yılında Metalurg Skopje

11 Ağustos 2014 yılında Amkar Perm

10 Temmuz 2015 yılında RNK Split

24 Şubat 2016 yılında Zhetysu

5 Temmuz 2016 yılında Shakhter K.

28 Mart 2017 yılında FC Lahti

17 Ocak 2018 yılında Sepsi OSK

28 Ağustos 2019 yılında FC Voluntari

10 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2020 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2021 yılında FC Drita

Marko Simonovski kimdir

Marko Simonovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Simonovski şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Marko Simonovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 9 numaralı formasıyla 14 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Simonovski nereli

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