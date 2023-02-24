Marko Simun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marko Simun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Simun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.