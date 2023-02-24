Marko Simun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Simun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Simun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Simun 16 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Симун şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Simun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Simun'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Simun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Simun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ağustos 2018 yılında Partizan U19
7 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz
10 Ağustos 2020 yılında Studentski Grad
10 Ağustos 2021 yılında Dinamo Pancevo
26 Ocak 2022 yılında FK Feniks
22 Temmuz 2022 yılında Stara Pazova
12 Ocak 2023 yılında FK Jezero
Marko Simun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Simun şuan FK Jezero takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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