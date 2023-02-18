Marko Simunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Simunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Simunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Simunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Simunovic 10 Nisan 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Симуновиќ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Simunovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Simunovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marko Simunovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Simunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Simunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Simunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Simunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U19

10 Temmuz 2017 yılında Setúbal U19

31 Aralık 2017 yılında Partizan U19

1 Ocak 2018 yılında Rakovica

9 Ağu 2018 yılında Teleoptik

7 Şubat 2019 yılında Partizan U19

8 Şubat 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

30 Haziran 2022 yılında Partizan

12 Ağu 2022 yılında Pobeda Prilep

31 Aralık 2022 yılında Partizan

Marko Simunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Simunovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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