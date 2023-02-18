Marko Soldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Soldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Soldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Soldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Soldo 22 Kasım 2003 tarihinde Ljubuski şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Soldo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Soldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Soldo'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Soldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Soldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Soldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Soldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında S. Brijeg U19

12 Ekim 2020 yılında Din. Zagreb U19

8 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Din. Zagreb U19

3 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

18 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Marko Soldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Soldo şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Marko Soldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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