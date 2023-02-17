Marko Stamenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stamenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stamenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stamenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stamenic 19 Şubat 2002 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yeni Zelanda,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Seufatu Nikola Stamenic şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stamenic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Marko Stamenic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Stamenic'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Stamenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stamenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Stamenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stamenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2019 yılında Team Wellington

31 Mart 2020 yılında Western Suburbs

1 Eylül 2020 yılında FC Kopenh. U19

31 Ağu 2021 yılında HB Köge

30 Haziran 2022 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2023 yılında Kızılyıldız

Marko Stamenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stamenic şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Stamenic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stokes Valley, Western Suburbs (2014-2019)

Yeni Zelanda takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.