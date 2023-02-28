Marko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Stanojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stanojevic 22 Haziran 1988 tarihinde Pirot şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Станојевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stanojevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Marko Stanojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 29 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Stanojevic'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sopot

1 Temmuz 2008 yılında FK Laktasi

1 Ocak 2010 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında FC Sheriff

8 Ağustos 2014 yılında Simurq

30 Haziran 2015 yılında FC Sheriff

10 Temmuz 2015 yılında Al-Fateh

9 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2016 yılında Rad Belgrad

25 Ocak 2017 yılında Shakhter K.

1 Ocak 2018 yılında FC Astana

31 Ağustos 2018 yılında APO Levadiakos

6 Temmuz 2019 yılında Irtysh

29 Şubat 2020 yılında Nasaf Qarshi

Marko Stanojevic kimdir

Marko Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stanojevic şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Stanojevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Azam Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azam Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azam Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azam Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Osses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Osses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Osses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Osses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti!
Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti!
Sardor Abduraimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Abduraimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sardor Abduraimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Abduraimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi