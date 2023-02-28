Marko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stanojevic 22 Haziran 1988 tarihinde Pirot şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Станојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stanojevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Marko Stanojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 29 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Stanojevic'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sopot

1 Temmuz 2008 yılında FK Laktasi

1 Ocak 2010 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında FC Sheriff

8 Ağustos 2014 yılında Simurq

30 Haziran 2015 yılında FC Sheriff

10 Temmuz 2015 yılında Al-Fateh

9 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2016 yılında Rad Belgrad

25 Ocak 2017 yılında Shakhter K.

1 Ocak 2018 yılında FC Astana

31 Ağustos 2018 yılında APO Levadiakos

6 Temmuz 2019 yılında Irtysh

29 Şubat 2020 yılında Nasaf Qarshi

Marko Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stanojevic şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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