Marko Stoiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stoiljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Stoiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Stoiljkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Stoiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stoiljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stoiljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stoiljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stoiljkovic 12 Mart 2001 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stoiljkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Stoiljkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Stoiljkovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Stoiljkovicboyu ve yaşı kaç

Marko Stoiljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stoiljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Stoiljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stoiljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Pukovac

31 Aralık 2018 yılında Radnik U19

1 Ocak 2019 yılında Car Konstantin

30 Haziran 2019 yılında Radnik U19

1 Temmuz 2019 yılında Dubocica

30 Haziran 2020 yılında Radnik U19

1 Temmuz 2020 yılında Radnik

20 Ağu 2020 yılında Zarkovo

31 Aralık 2020 yılında Radnik

1 Şubat 2021 yılında Dinamo Vranje

30 Haziran 2021 yılında Radnik

4 Ağu 2021 yılında FK Zemun

31 Aralık 2021 yılında Radnik

10 Şubat 2022 yılında FK Zemun

30 Haziran 2022 yılında Radnik

26 Ağu 2022 yılında Radnicki Obrenovac

31 Aralık 2022 yılında Radnik

Marko Stoiljkovic kimdir

Marko Stoiljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stoiljkovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Marko Stoiljkovic nereli

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